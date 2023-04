Pidió licencia la maestra acusada de tener una relación con un ex alumno de 12 años

Campo Quijano se vio revuelto debido a que una madre acusó a una docente de tener una relación impropia con un ex alumno de apenas 12 años. La madre del niño la denunció la semana pasada, de acuerdo a El Tribuno.

La maestra pidió licencia, lo que fue confirmado por la directora de la Escuela Mitre de Campo Quijano. En el mismo sentido, la responsable de la institución informó que el Ministerio de Educación no ha intervenido de momento, ya que considera que se trata "de una cuestión de índole privada y extraescolar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Aunque algunos padres han exigido a la Justicia que se investigue si hay más niños involucrados, la directora pidió prudencia ante el caso, ya que se trata de un menor y aún no se ha corroborado el hecho. Todavía no hay notificaciones oficiales de la Justicia al establecimiento sobre el caso.

"El día viernes se tomó conocimiento de la denuncia contra una docente de la institución. Tal denuncia no es contra la escuela sino contra una persona. Desde el día que tomó notoriedad pública la denuncia, no llegó ninguna notificación de la Justicia a la dirección de esta escuela", comentó Fanny Flores, directora de la escuela Mitre.

La docente eligió solicitar licencia hasta que se resuelva su situación. "Nosotros como normativa dimos aviso a supervisión sobre este tema, y la docente denunciada salió de licencia. De todos modos, según avance este proceso, la maestra tendrá la oportunidad de descargo o réplica en caso de develar la verdad a favor o en contra de la acusación".

Por otro lado, se espera que la madre del menor sea convocada por la justicia en los próximos días para brindar más detalles de la situación.

"No se ha presentado ningún padre a denunciar hechos análogos. Incluso se había convocado a una manifestación fuera de la escuela con algunos padres por esta acusación, pero no se realizó. No es la escuela la denunciada", continuó Flores.

El martes pasado la madre del menor de 12 años se presentó en sede policial de Campo Quijano, denunciando que una maestra de su hijo desde el año pasado envía mensajes vía Instagram refiriendo que "Te amo" o "Te extraño", "Hasta la próxima vez que nos veamos", en algunos mensajes descubiertos por la madre.

Según la madre, en varias oportunidades la acusada llevaba en auto a su hijo hasta su casa.