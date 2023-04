¿Vos viajás? El 90% de los principales destinos en Salta están ocupados

Hoy empezó para muchos los feriados por Semana Santa, por lo que en las rutas ya hay mucho movimiento. Muchos aprovechan para escapar dentro de su misma provincia, mientras que otros, eligen otra.

Lo cierto es que Salta en esta fecha se llena de turismo nacional e internacional en Salta y desde hace algunos años ya, se transformó en uno de los fines de semana más rentables para la economía local, por lo que genera mucha expectativa.

El año pasado, por ejemplo, el impacto económico generado por Semana Santa fue de $474.685.539. En ese feriado largo arribaron 31 mil turistas extranjeros y nacionales que recorrieron los municipios salteños, donde la mayoría de los principales destinos turísticos superaron el 90% de alojamiento.

Ahora, para estos días, los empresarios turísticos están esperando cifras similares o mejores que el año pasado. El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, señaló a El Tribuno que "el sector espera que la ocupación hotelera esté por arriba del 80% y que sea más del 90% en los principales destinos de la provincia.

"Semana Santa tracciona porque la familia sale de viaje, o muchos lo eligen para ir a visitar un pariente. Lo que sí está pasando es que cada vez más hay turismo que proviene de Brasil y Uruguay. Eso es algo positivo", expresó.

En este sentido, Di Mécola, anunció que están por aumentar las frecuencias del vuelo directo que hay entre Salta y San Pablo (Brasil) a partir de julio. Aseguró que el vuelo está resultado porque el porcentaje de ocupación sigue creciendo.

También destacó la llegada a la provincia de turistas uruguayos. Según los últimos datos del Ministerio de Turismo de Salta, en cuanto a los extranjeros, el mercado principal fue el de Uruguay, seguido por Brasil y Francia.

Sin tener datos oficiales y para vaticinar cuál podría llegar a ser la ocupación a nivel provincial se puede revisar el sitio de reservas de alojamiento Booking, que por lo general se acerca bastante a las cifras que después da el Gobierno.

Esta página web señala que Cachi es el destino con más ocupación hasta el momento. Según el cartel de alerta que muestra Booking, para esa localidad un 94% de los alojamientos ya no están disponibles en la web para Semana Santa. Le sigue la ciudad de Salta con un 93%. Un poco más abajo se encuentran Cafayate y San Lorenzo con un 88%.

"Semana Santa siempre es un buen fin de semana en la provincia, es un clásico en Salta. No vamos a tener ningún problema, sobre todo porque siempre hay un repunte de último momento en el porcentaje y es de turismo regional. Hoy hay hoteles que ya no tienen lugar. Tal vez en algunos lugares del interior y hostales si hay disponibilidad, pero va a haber un gran porcentaje de ocupación. Según mi intuición habrá un pico el sábado, pero hasta que no termine el fin de semana largo no hay datos", finalizó Di Mécola.