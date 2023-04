¿Se instalará un restaurant en el Parque San Martín? La respuesta de Susana Pontussi

Desde que empezó el plan de reordenamiento de la ciudad, se generó mucha polémica, pero lo cierto es que hace ya tiempo que la Municipalidad tomó esta medida y la hace cumplir. Primero, con los manteros de las peatonales, ahora, con los feriantes del Parque San Martín.

La interventora de Espacios Públicos y candidata a concejal, Susana Pontussi, habló sobre este tema y negó que se busque instalar un negocio en el parque San Martín, tal como algunas personas dijeron.

“Hace dos años había tres plazas del Parque San Martín prácticamente tomadas por manteros, hoy están hermosas, son plazas que se puede ir a hacer deporte, que podemos ir a tomar mates. Esto que hemos hecho es porque vamos recuperando el espacio público en defensa de todos los salteños”, dijo.

En este sentido, en el programa “De buena fuente”, aseguró que “la municipalidad ya tiene previsto un traslado y toda una obra en un sector de la Terminal de Ómnibus donde podrían ir y así recuperar calle y espacio público alrededor del lago”.

En este sentido, resaltó que el objetivo es recuperar “esa mano del pasaje, ya que mejoraría muchísimo la circulación en el centro”. Además, desmintió que se busque trasladar la feria para instalar un negocio gastronómico y aseveró: “Los parques en Salta como en el mundo tienen que ser lugar de recreación; espacios verdes que podamos disfrutarlos realmente”.

“Puede ser que haya algunos espacios que sean para negocio, para servicio, pero pequeños. No todo es negocio, porque si no deja de ser el parque o de cumplir la función del parque, entonces no está previsto que lo podamos recuperar como espacio público”, finalizó.