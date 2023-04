¿Otra vez Pami? Una mujer necesita una cirugía urgente pero no le dan respuestas

Se trata de una mujer oriunda de Embarcación que sufrió una quebradura de tobillo y necesita operarse de forma urgente. El PAMI no le da respuestas y una operación en una clínica privada le cuesta más de $500mil.

Luego de accidentarse, desde Embarcación, la enviaron al Hospital San Vicente de Paúl de Orán, porque en su localidad no hay traumatólogos.

Al llegar a Orán, desde el hospital un traumatólogo la atendió e hizo que su hija anote todo en un papel sobre los elementos y medicamentos que necesita para ser operada. Al querer realizar el pedido en PAMI, desde el organismo no obtuvieron ninguna respuesta, contó Ivana, hija de la damnificada, a Multivisión.

“En clínica privada la operación cuesta $550 mil y el PAMI no cubre las clínicas”, contó Ivana. “Como puede ser que me descuenten la obra social y no pueda usarla”, sostuvo.

Para recaudar el dinero, solicitan ayuda a la comunidad. Podes comunicarte con la familia al 3874 57 85 14.