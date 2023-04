Competidores del NOA participarán del 1° Torneo Abierto de Ajedrez de Salta

Hoy sábado 8 de abril se desarrollará en Salta la 1° Edición del “Torneo Abierto de Ajedrez Atawallpa", en el predio del Legado Güemes. Contará con la participación de trebejistas del NOA argentino y se competirá en categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Abierto. Se jugará bajo sistema suizo a 6 rondas a 10 minutos finish.

El certamen regional repartirá $50.000 pesos en efectivo en premios para la categoría Abierto y entregará trofeos y medallas en las categorías infanto-juveniles.

La 1° Edición del Torneo Abierto de Ajedrez de Salta es organizada por el club Atawallpa y por el grupo AMI Salta, Asesoramiento Multidisciplinario Itinerante. Cuenta con el aval de la Federación Argentina de Ajedrez y está auspiciado por el Ministerio de Turismo y Deportes a través de la Secretaría de Deportes de Salta.