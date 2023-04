Pedido de auxilio del sector ganadero: “Necesitamos créditos para reponer vacas muertas”

La inclemencia climática es una de las peores enemigas para la actividad ganadera y desde el sector piden con desesperación la asistencia del Estado. Así lo expresó Jorge Cheme, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, durante el lanzamiento de “Argencarne” en la Sociedad Rural Salteña, evento que convoca a todos los actores de la cadena comercial involucrada en actividad de la carne bovina, porcina y ovina.

“Creo que estos son los momentos donde desde el Estado Nacional básicamente, y por supuesto las provincias, tienen que estar presentes con una financiación acorde para que ese productor al cual se le ha muerto la vaca tenga recursos para poder comprar y reponer esa vaca muerta porque si no, no va a tener producción”, dijo.

Cheme agregó que si el productor no tiene a alguien que le financie la compra de esa vaca muerta “va a ser muy difícil porque no tiene, llamémosle la máquina de producir terneros que se le ha muerto, no sé si está claro. La consecuencia por ejemplo que exista menos carne. Yo creo que se va a ver no solo sobre este año sino el año que viene también”.

El productor criticó que el gobierno Nacional no está brindando ninguna solución ante la situación crítica que atraviesan. “Lo digo con certeza porque lo que estamos pidiendo son créditos para que ese productor pueda comprar vacas y lo que se han dado hasta ahora son ayudas para que el productor que quiere terminar su animal pueda enviarlo a un feedlot”.

El referente desde sector agregó que desde las entidades están pensando en reclamos muy firmes. “El campo aporta millones de dólares en recursos al país y este es el momento en que al campo se lo sostenga ante un evento climático tan duro como el que estamos soportando. Es un pedido de auxilio. Tener un socio como el clima no es fácil. Es un socio que no prevé nada, no sabemos cómo va a reaccionar y define claramente el éxito o el fracaso de cualquier sistema productivo”, señaló.