Normita nos necesita: su casa es muy precaria y solo come 3 veces a la semana

Norma es una anciana que viene a la orilla del río en Villa San Antonio, en una construcción muy precaria hecha con pallets y chapas. No tiene cocina, no tiene baño, no tiene agua corriente, y muchos menos tiene seguridad.

Anoche, en diálogo con Medianoche, programa emitido por EL10TV, contó su situación que tocó el corazón de más de una persona. “Vivo sola mi concubino murió en agosto. Yo los martes, jueves y sábados voy a diálisis y como ahí, el resto de los días yo solo tomo té”, dijo al iniciar.

Entre lágrimas, relató que no puede manejarse sola, “yo quería ir a pedir ayuda, pero no puedo salir, vengo cansada”. “Tengo mucho miedo, acá tengo mucho miedo, estoy sola”, dijo quebrada.

Contó que hace poco tiempo mataron a una perrita que ella cuidaba y vivía en una casita de madera, y ahí se meten ahora personas en estado de ebriedad los domingos a la madrugada después de que vuelven del boliche.

Fue Rosana, una vecina de ella quien se contactó con los medios de comunicación y pide ayuda. Todo es más que bienvenido, y para ayudarla, podés comunicarte al 387 685-3195, que es el teléfono de la vecina.