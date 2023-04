Potencia, un éxito: “Se animaron a venir de todos lados, fue una feria federal”

El Centro de Convenciones de Limache fue escenario durante el pasado fin de semana de la segunda edición de la Feria Potencia, la que recibió la visita de más de 260 mil personas. Participaron emprendedores de casi todos los municipios de la provincia.

En diálogo con InformateSalta, Santiago Alurralde, subsecretario de Participación Ciudadana, indicó que el balance que hacen desde el gobierno provincial es muy positivo. “Felices con la gente, que verdaderamente acompañó, en ellos, que estuvo cada vez más lindo, más organizado, sus productos mejor presentados, sus diseños, sus decoraciones, por un lado eso, me llenó de alegría que ellos mismos se potenciaron. Entendieron lo que fue la Potencia pasada y las cositas que tenían que mejorar”, dijo.

En este sentido, aseguró que el apoyo del público en relación a la edición anterior se triplicó. “Lo que significa que estamos bien con ese camino de seguir con el tema del emprendedurismo y que la gente siga creyendo y confiando en sí mismo, en su talento, en sus sueños, en dedicarse a ellos. Detrás de cada producto, de cada emprendedor, hay una linda historia de vida. Toda persona es un mundo, así que aportamos a eso”, expresó.

Asimismo, contó que casi un 40% de emprendedores repitieron por lo que no era un impedimento haber participado de la 1° edición. “Los requisitos fueron más tajantes esta vez entendiendo que es la manera de superarse, de mejorar día a día. Muchos creyeron que por haber estado en la primera, no iban a poder estar en la segunda, lo cual no era así y otros que nos dijeron que no llegaron con la producción”, manifestó.

Además, destacó la participación de emprendedores del interior provincial. “La difusión de esto llegó a todos los municipios y lo lindo es que se animaron a venir de todos lados, ha sido una feria federal”, aseguró.

En relación al balance en cuanto ventas, resaltó que también es muy bueno. “Muchos tuvieron que salir a reponer el doble o debieron reponer al medio del día porque vendían todo. Algunos vendían más lento, pero no tuve ninguna queja en cuanto a me fue mal o no vendí nada, nadie. Aquellos que tenían productos muy caros, tenían la facilidad de hacerlo en cuota para que el cliente pueda acceder, eso fue muy positivo”, afirmó.

Además, reconoció que edición a edición hay cosas por mejorar y en las que fueron trabajando fuertemente e hizo una comparación en relación a algunos aspectos de la edición pasada. “Ayudó mucho tener 4 patios de comida, a diferente de la vez pasada que fueron 2, el que los patios de comida hayan estado techados”, aseveró.

También subrayó que todos los caminos que llevaban a las diferentes “manzanas” eran 100% por pavimento. “Fue una feria donde la gente caminó o pudo andar en sillas de ruedas o con coches, a diferencia del año pasado donde tuvimos algunas plazas por pasillos en el pasto. En las manzanas tuvieron su baño ahí, agua caliente y fría ahí para no tener que irse hasta la otra punta. Esos detalles que fuimos puliendo y mejorando para que ellos estén más contentos y para que el público pueda disfrutarla más contentos y más tranquilos. Fue pet friendly, hubo muchas mascotas, chicos andando en bicis, monopatín”.

Finalmente, expresó su deseo de que en un futuro no tan lejano pueda haber una 3° edición. “Es una política de Estado de nuestro gobernador y seguramente al ser un éxito y al ser mejor que la edición pasada y entendiendo que los emprendedores y el público lo piden, seguramente se va a organizar alguna tercera. No tenemos ni la confirmación de eso, ni la fecha tampoco, pero ahora contentos, a descansar un poco, los emprendedores esperando que vuelvan a su lugar de destino y hacer el balance más con la cabeza fría, para seguir puliendo, mejorando y si hay que armar una tercera, armarla para mejor”, concluyó.