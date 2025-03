Francos defendió el plan económico del Gobierno y negó una futura devaluación del peso

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al plan económico del Gobierno y a las medidas que se han implementado en los últimos meses, destacando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y defendiendo la estabilidad del tipo de cambio. En una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario cercano a Javier Milei subrayó que no habrá devaluación en el futuro y rechazó las especulaciones que pronostican un aumento del dólar.

"Varios operadores dicen que el dólar va a subir porque no entienden la economía que plantea Javier Milei o porque quieren que le vaya mal, pero el Presidente dijo que no va a devaluar", afirmó Francos, dejando en claro que el Gobierno no cambiará su política cambiaria.

El jefe de Gabinete destacó que el superávit fiscal, las condiciones macroeconómicas "razonables" y la moneda fija son factores que garantizarán la estabilidad del tipo de cambio. "El tipo de cambio no va a variar, no especulen con eso", agregó. En ese sentido, advirtió que aquellos que intenten especular con una devaluación "van a perder o, si no pierden, van a quedar igual", enfatizando que no se materializará ninguna modificación en la cotización del dólar.

Otro de los temas abordados por Francos fue el cierre de listas de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas. En este contexto, se refirió a la designación de Manuel Adorni, actual vocero presidencial, como cabeza de la propuesta electoral del oficialismo nacional. "Somos un partido nuevo, que no tiene candidatos con nombres políticos significativos, por eso nos pareció importante poner a alguien que tuviera ese conocimiento para identificarlo bien con el partido", señaló Francos.

El jefe de Gabinete también destacó que Adorni compartirá los lineamientos económicos del Gobierno de Milei, especialmente en lo que respecta al superávit fiscal y la reducción de gastos innecesarios. En cuanto a su futuro rol como portavoz, Francos aclaró que Adorni continuará con sus funciones hasta diciembre de este año, momento en el cual asumirá su nuevo cargo si resulta electo.

Francos hizo referencia a las diferencias que se generaron con el PRO (Propuesta Republicana) en relación con las elecciones legislativas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. "Esta es una elección particular. Es la primera vez que el PRO adelanta una elección para antes de las nacionales. En esta oportunidad, pareciera que no las quisieron hacer conjuntas porque tenían un temor de que la influencia de candidatos de Milei tuviera más relevancia y le pudiera llevar la elección", dijo el jefe de Gabinete.

El funcionario también comentó que, antes del cierre de listas, se había barajado la posibilidad de encarar las elecciones junto con el PRO, pero que esta opción se fue desdibujando con el paso del tiempo. "Siempre fue una de las alternativas, pero después se fue desdibujando y llegamos a un punto en que el PRO adelantó las elecciones y decidimos ir por nuestra cuenta", explicó.

Francos también se refirió a las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien, en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, criticó la administración de Milei y se mostró reticente a la inclusión de Adorni como candidato en la Ciudad. "A él le molestó que lanzáramos un candidato como Adorni, que es muy fuerte, en la Ciudad, reacciona a eso", analizó el jefe de Gabinete.

A pesar de las críticas de Macri, Francos destacó que muchos dirigentes del PRO están interesados en trabajar de forma conjunta con La Libertad Avanza. "No quiero adelantarme a lo que piensa hacer Macri y su partido, pero sí sé que hay muchos dirigentes de su partido que quieren trabajar en conjunto", concluyó.

En cuanto a las elecciones de medio término, Francos dejó en claro que las conversaciones con el PRO continúan y que la estrategia electoral se definirá según los intereses de cada partido. "Veremos qué pasa en el plano nacional; tanto LLA como el Gobierno tienen buena repercusión en el orden nacional, así que ahí podemos enfrentar la situación de forma independiente o conjunta con quien quiera trabajar con nosotros y nuestras ideas", aseguró.