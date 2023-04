¿Nos volvimos a ilusionar? Salta, entre las 6 sedes postuladas oficialmente para el Mundial Sub 20

¡Cada vez falta menos! El Mundial Sub 20 se jugará en la Argentina desde el 20 de mayo de este año, y la FIFA se pronunció sobre las sedes donde jugarán las 24 selecciones clasificadas.

Lo que se sabe hasta el momento es que la AFA decidió que la Copa del Mundo juvenil no se juegue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, hay un requisito no menor para la elección de los estadios: no pueden usarse para ningún otro torneo.

La AFA entonces designó seis sedes para la disputa de los partidos del Mundial Sub 20, y después de hacer una inspección con enviados especiales, la FIFA determinó que finalmente serán cuatro estadios los que alberguen esta competencia.

Aún no están definidas las cuatro casas de la Copa del Mundo. La entidad madre del fútbol advirtió que la comunicación oficial se hará en los próximos días.

Estos son los estadios posibles: ahora el ente presidido por Gianni Infantino decidirá los cuatro definitivos.