Valeria Lynch echó a su hijastra de su casa y ella se lamentó: “Perdí a mi...”

Valeria Lynch habría echado a Tais, la hija de Cau Bornes, de su casa. Así contaron en Socios del espectáculo, donde dieron la información a modo de enigmático.

“La chica ahora se dedica a dar clases de inglés y estudia en la universidad. Es muy aplicada”, contó Rodrigo Lussich sobre la joven, y dio una contundente pista: “Parece que tiene que ver con una mala relación entre esta muchacha y el nuevo novio de la famosa”.

“Esta mujer se separó del padre de la joven en malos términos. Lo llamó vago, sin talento y mantenido”, anticiparon para revelar que se trataba de Valeria Lynch y Tais, la hija de Cau Bornes, el ex de la artista. “Le devolvió a la criatura”, lanzó Paula Varela.

La información de Nancy Duré especificaba que hace más de diez años que Tais vivía con Valeria: “Yo estoy anonadada porque cuando falleció la madre de Tais, ella la adoptó, la crió y fue un ángel en su vida”.

“Valeria se separó de Cau en muy malos términos y lo llamativo es que Tais decidió quedarse con ella. Ella le paga todo y la mantiene. Ahora, parece que desde que Lynch se puso en pareja con el músico Mariano Martínez, la cosa empeoró”, anticipó la panelista de Socios.

Y subrayó: “Al parecer, Tais y Mariano no se llevan bien. Me mandaron un audio donde dice textual que Valeria la echó, pero que incluso podría haber sido Martínez el que la sacó de la casa”. “Tais estaba angustiada. Me dicen que dijo que, a los 20 años, dijo que ‘por culpa del novio perdí a mi mamá’. Según Cau, Valeria es una ‘mamá de marketing’”, especificó Duré. /El Trece Tv