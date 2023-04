Una joven alertó por un sujeto que la persigue a su colegio, a su casa y la acosa

En medio de los diferentes delitos y episodios vinculados a la inseguridad que están aconteciendo en Salta, en las redes sociales se viralizó la denuncia que hizo una salteña, respecto a cómo un sujeto la estuvo acosando, incluso ‘vigilando’ su casa, intimándola a tener relaciones sexuales con él.

¿Qué fue lo que pasó? Esta joven compartió a través de un posteo en Facebook las capturas de unos chats de WhatsApp, con mensajes que un depravado le estuvo mandando, no solo indicándole que estaba en camino a su hogar sino también fotos desde afuera del inmueble.

Asimismo se puede leer cómo la joven le pide que ya no la moleste, reclamándole al mismo tiempo que no le escriba al no saber quién era ni tampoco cómo había conseguido su número de celular. Sin embargo este malviviente la ignora y le dice que se encuentra cerca de su hogar.

Posteriormente hay más capturas de momentos en que este acosador le envía fotos de la zona donde la chica viviría, diciéndole que estaba cada vez más cerca de la casa. “Dejate co… y no te jodo más”, le manda en un momento como exigencia. "Depe no kiero ke te enoje conmigo”, le replica.

La joven compartió junto a las imágenes sus sensaciones de este horrible momento que vivió: “Este vago que ni lo conozco, no sé quién le dio mi número, no es la primera vez que hace esto”, dijo contando que incluso se acercó a su colegio e intentó llevarla a la fuerza. “Tengo miedo”, indicó.