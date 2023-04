Su abuelo abusó de ella y ahora su hija sufrió lo mismo, pide que la justicia lo detenga

Un nuevo hecho de abuso sexual infantil fue denunciado en la justicia salteña a fines de 2022 por una joven mujer que tras varios años de ser sometida por su abuelo revive todo con el abuso a su hija de 3 años en manos del mismo hombre de unos 70 años conocido como "El Indio".

María, madre de la víctima y víctima del mismo hombre, decidió hablar para pedir celeridad desde el Ministerio Público Fiscal.

La mujer denunció que a los 9 años fue abusada por el mismo sujeto que hoy sometió a su pequeña hija. "Tengo un audio en el que yo me enfrento con él y le digo que él me falló cuando era niña, me abusó y él confiesa que sí que ha "pecado" conmigo, responde a lo que él hizo en mi infancia".

Cuenta que cuando enfrentó al sujeto nuevamente tras enterarse el abuso sobre su hija, quien quedaba al cuidado de su abuela y de él, se niega y le ofrece de todo. "Se niega rotundamente, me ofrece que no denuncie que no haga nada que me va dar plata, camioneta o que me va pagar alquiler, que es mentira que a mi hija no le pasó nada".

Y si bien la última vez que habló con el acusado fue en Agosto de 2022 denunció que es acosada por él en distintos espacios y amenazada por la familia "Estuve con consigna policial porque que él se seguía acercando a mí y a mí hija, incluso en tres oportunidades hay informes en los que se acerca, hasta intencionalmente, estamos en la plaza jugando y vuelve a pasar intencionalmente, todavía sigue persiguiéndome y libre".

Agregó que la familia la amenazó. "Me estuvieron llamando y amenazando que no diga nada, que no diga nada porque sino me van a pasar cosas a mí que no me meta con su padre con su madre e incluso me denunciaron, mi abuelo me denunció por exponer la situación y que teme por la sociedad que actúen por Justicia por mano propia y que expongo el trabajo de su hija en el Municipio"

La joven además aseguró que tiene muchos contactos ya que es conocido como "El Indú" e inclusive llegó a hacer una película con Brad Pitt, "Tiene varios contactos políticos, llegó hacer una película con Brad Pitt.

Por último pidió celeridad a la justicia. "Le pido al Procurador que por favor apure con la Fiscalía que de la prisión preventiva para el hombre, ya hay una Cámara Gesell positiva, que más le puede sacar a una niña que ya está todo dicho en cámara gesell"

Procesos legales y demoras

Por su parte la Abogada representante de la víctima, Doctora Cinthia Mendieta detalló "María hizo la denuncia a comienzos de diciembre de 2022, hemos tratado de seguir todos los pasos legales para que la Fiscalía dé una imputación para el acusado, hemos realizado la Cámara Gesell de la menor en la cual la misma declara de una manera muy categórica y clara de acuerdo a su edad".

La letrada remarca que la pequeña de tan solo 3 años "declara de manera "clara" y "categórica" "concisa" a su edad todo los actos y vejaciones de las que fue víctima, pero hoy por hoy la Fiscalía de Delitos sexuales nos está solicitando además de la cámara Gesell, que creemos es una prueba determinante sino también la pericia psicológica de María de la cual se dan tres turnos, uno por mes, recién pasada las tres sesiones, recién se va elaborar un informe y de luego realizado la pericia de la menor es que recién que la Fiscalía cree oportunamente poder realizar la imputación".

Mendienta cuestionó "Recordemos que esto es a criterio oportuno de lo que la Fiscalía cree, porque después de la imputación también se pueden seguir realizando todos los elementos probatorios, es decir que podríamos que estar imputando y luego seguir realizando las pericias psicológicas y todo los elementos que la Fiscalía crea conveniente".

En cuanto a la caratula de la causa la abogada explicó que está como Abuso Sexual pero en representación de la menor están solicitando la carátula de abuso sexual con acceso carnal, que es la pena máxima. Además estamos solicitando encubrimiento por parte de quien sería la esposa del acusado" concluyó por Todo Salta Noticias.