García sobre los feriantes del Parque: “El Ejecutivo no resuelve y busca llamarlos ilegales”

La situación de los feriantes del Parque San Martín es delicada; luego de que sea vetada la ordenanza que los habilitaba a permanecer en el lugar, ahora postergan las audiencias conciliatorias.

El concejal José García utilizó el espacio de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante para criticar duramente la actitud que ha tomado el Ejecutivo y denunció que “los funcionarios que tienen que asistir a la mediación no lo hacen porque están de campaña”.

“El martes debía llevarse a cabo una nueva audiencia frente a la justicia entre los trabajadores del Parque San Martín y la Municipalidad, pero los trabajadores han recibido una notificación en donde les pedían cambiar de fecha de la reunión ampliada para fines de mayo, más precisamente para el 18 de mayo, y que la audiencia sea los primeros días de junio”.

“Nosotros hemos aprobado una resolución donde solicitamos al Ejecutivo Municipal que se convoque al Concejo Deliberante para que designen no menos de tres representantes para participar de esas mesas de diálogo”, recordó marcando que esto era necesario para que las cosas ya no se sigan dilatando.

Finalmente reclamó que la Municipalidad no da una respuesta luego de haber vetado “la ordenanza en la que le dábamos permiso, y ahora no se resuelve, van en búsqueda de llamarlos ilegales, pero ellos son trabajadores desde hace 15 años, porqué el destrato y manoseo, les dieron permisos por decreto que se vencieron y ya no están vigentes y ahora les dicen que los funcionarios a cargo de resolver el conflicto no pueden ir porque están de campaña”.