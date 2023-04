Las tensiones con el dólar siguen latentes y el precio del blue tuvo un salto de más de 20 pesos en los primeros días de esta semana. En ese contexto, una de las propuestas que genera ruidos y rumores es la del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien asegura que dolarizará la economía si es elegido Presidente.

Al respecto, el reconocido economista Lucas Dapena, en diálogo con InformateSalta, dejó en claro su rechazo a la dolarización, tras entender que cualquier país debería tener su propia moneda y manejarla con responsabilidad. “Si vos emitís dinero, genera inflación y eso hace que pierda valor la moneda”, expresó.

“El problema no es tanto dolarizar o no dolarizar, sino el manejo responsable de la moneda y de la emisión de moneda”

El economista señaló que todo país normal tiene su propia moneda, que cumple tres funciones, que son unidad de cuenta, es decir, te sirve para contar cuánto vale cada cosa; depósito de valor, que significaría que te permite ahorrar; y medio de pago, que te sirve para pagar.

A su vez, agregó que hoy no se puede dolarizar en Argentina porque no hay moneda estadounidense. “El gobierno nacional o el Banco Central no tienen dólares, entonces no sería posible tampoco”.

“Un país serio debería tener su moneda. Lo que pasa cuando llegan estos apuros por dolarizar es por el mal manejo de la moneda, que hace que haya inflación y hace que pierda valor y que se pierda el respeto”

Consultado con respecto a una posible baja de la inflación, dijo que al “al no poder emitir dólares, no tendrías más inflación”. “Desaparece el precio del dólar contra el peso argentino”, expresó.

“Vos al decir que querés dolarizar, estás errando el diagnóstico. El diagnóstico es que hay un mal manejo de las cuentas públicas que hace que falte dinero y haya que emitir dinero porque nadie le presta a Argentina porque no es creíble”

Para finalizar, se refirió a la escalada de dólar blue, y advirtió que va a seguir creciendo. “Debería seguir subiendo, pues todos los precios suben. En realidad, lo que pasa es que en un proceso inflacionario no es que todo sube, sino que el peso argentino pierde valor. Si vos lo tomás en términos de dólares, la leche no subió en los últimos 15 años, o subió muy poquito”.