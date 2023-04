Camila Spears declarará ante la justicia luego de estar un mes en coma

Tras caer por una escalera y sufrir fracturas en el cráneo y coágulos, la artista Camila Spears, quien estuvo varias semanas internada, en coma, logró salir adelante. Día a día su recuperación avanza y ya tiene planificado volver a los escenarios con “La trava madrina show”.

La influencer y humorista acusó a su ex pareja de haberla empujado por las escaleras. Su representante legal confirmó que este viernes 21 de abril la artista declarará ante la Justicia tras un mes de internación. Según Camila, ella sufrió un intento de transfemicidio el 1 de febrero.

Por el hecho fue detenido su pareja, un hombre de 34 años, quien actualmente cumple con prisión domiciliaria y está imputado en forma provisional como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y mediar violencia de género.

"La gente me dice que yo era Camila la divertida pero había una vida detrás que no era así. Recuerdo todo, es fuerte, ya va a salir a luz, pronto voy a estar con la justicia. Lo digo con risa, lo podría decir con llanto y con bronca pero no, basta de todo eso", había comentado Camila Spears tras estar en coma.

Tras un mes de internación y tras el intento de transfemicidio, Camila Spears, podrá declarar sobre lo ocurrido el 1 de febrero. "Puede hablar y se la puede entender, por lo que está convocada a declarar en esta semana. Así que estamos a unos días para que todo salga a la luz", lo confirmó en Radio Pública su hermana Jorgelina.