Camila Spears aseguró que recuerda todo y complica la situación de su agresor

Tras recibir el alta, de a poco la influencer y humorista salteña, Camila Spears, vuelve a aparecer en público. “Cuando desperté empezó a cambiar la vida”, dijo la artista y prometió volver con todo a los escenarios y a la radio.

“Cuando desperté empecé a recordar de a poco. Los profesionales del San Bernardo, estuvieron todo el tiempo a mi lado trayéndome mucha energía. Yo podía haber quedado sorda, ciega, sin voz, o podría haber quedado sin caminar. Todo era un día a día, intenté caminar y me caí. Hoy puedo caminar un poco mejor”, contó en Sector Vip.

La mujer contó que hace muchos años rescató a un bebé, “lo encontré cuando era chica. Lo encontré y lo ayudé y hoy ya es un chico grande. Creo que esas cosas buenas que una hizo vuelven, la vida me está ayudando, la gente me está ayudando mucho”.

Camila Spears contó que todos los días pone la música de los shows en su casa y recuerda todos los bailes. “En mi cabeza está todo perfecto, recuerdo todo. Se viene con todo la Trava Madrina. Ahora me estoy riendo porque siempre he tomado la vida de esa manera. Es difícil ser travesti, hay mucha gente que no te acepta, pero yo me río de toda esa gente, hay que reírse porque la vida te va a dar mucho más”.

A pesar de que se recuperación avanza favorablemente, Camila dejó ver un lado oscuro de su vida e hizo referencia al momento del ataque. “La gente me dice que yo era Camila la divertida pero había una vida detrás que no era así. Recuerdo todo, es fuerte, ya va a salir a luz, pronto voy a estar con la justicia. Lo digo con risa, lo podría decir con llanto y con bronca pero no, basta de todo eso”.

Camila aprovechó el momento para hacer un agradecimiento especial. “Mi hermana es la principal condicionante en todo esto, es la que estuvo delante de todo, ella no quería una hermana muerta, ella no quería eso”.