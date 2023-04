Multa “por pelot...”: la insólita situación de un hombre con un agente de tránsito

Una insólita situación dejó envuelta en la polémica a la Policía Caminera de Córdoba, luego de que un conductor denunciara que, tras presentar el carnet de conducir digital, un agente de tránsito pidió que le hicieran la multa “por pelotudo”.

El hecho ocurrió cuando Mariano viajaba desde Carlos Paz hacia Córdoba capital para asistir a un turno médico. En plena ruta nacional, agentes de tránsito lo pararon para exigirle la documentación, él presentó su registro a través del celular y le respondieron que no tenía validez.

La respuesta de los policías generó una discusión que poco a poco fue subiendo de temperatura, hasta que uno de los agentes se comunicó con un superior para que le explique la situación al conductor. Fue en ese momento que, a la espera de la respuesta del superior, Mariano decidió sacar su celular y filmar todo.

“Que averigüen en el Tribunal de Faltas si tiene alguna duda. Hacele la multa ahora, por pelot...”, fue la respuesta del hombre. Visiblemente enojado, Mariano le recriminó: “¿Cómo que haceme la multa por pelot...? Te estoy grabando. Decime quién fue el que te dijo eso. Te tengo grabado. Identificame quién fue el que dijo eso e identificate vos también”.

Pasado unos minutos, ambas partes se calmaron y el hombre pudo continuar con su viaje sin ser multado. “Me dejaron un buen rato a la orilla, parado. No me daban explicaciones de si el carnet tenía validez o no”, relató el hombre.

El conductor contó que estaba yendo al médico por problemas de tensión y que en un momento les advirtió a los policías que se sentía mal. “Me dieron un lugar para que me sentara y una botella para tomar agua. ¿Por qué? Porque sabían que habían estado mal y que yo tenía todo grabado. Al final no me pusieron la multa ni me pasó a buscar nadie. Se dieron cuenta de que ellos eran los que estaban en falta”, contó.

La situación escaló a tal nivel de que el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito en Córdoba, Miguel Ángel Rizzotti, opinó sobre la situación y aclaró que finalmente el carnet digital no tenía validez: “La licencia digital no es suficiente. Es sólo complementaria a la física, es decir que no la reemplaza”.

“En realidad, al decir que es complementaria quiere decir que es necesario mostrar la licencia en formato físico”, agregó Rizzotti, quien luego también explicó: “Se creó a partir de un decreto hace cuatro o cinco años. El problema es que todas la provincias se opusieron porque no tenían las herramientas informáticas para poder verificarlas y tampoco tenían conectividad en todas las rutas del país”.

En esa misma línea, Mariano se justificó: “Yo este verano me fui hasta Brasil en auto y a todos les mostré el carnet digital. Incluso googleé si era válido y en todos lados decía que sí. Ahora me fijé en la aplicación de Mi Argentina y dice que el carnet tiene validez en todo el territorio de la Argentina salvo en las rutas de Córdoba y Policía Caminera”. /TN