Alberto Castillo: "Remsa es la puerta de entrada a la minería de la provincia"

REMSa (Recursos Energéticos y Mineros Salta), es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de Salta. Entre sus tareas se encuentra la licitación de las áreas vacantes en la provincia para inversores y genera condiciones favorables para asociarse con proyectos mineros.

Su titular, Alberto Castillo, destacó que el Gobierno de Salta ha decidido que la minería es una política de Estado, lo que ha llevado a que la empresa tenga un papel importante en el sector, generando más de 15.000 empleos, así como un desarrollo económico en la provincia.

“Lo primero que hay que decir es que Remsa es la puerta de entrada a la minería de la provincia. Es la empresa que licita las áreas vacantes que son remitidas por el juzgado (de Minas) y que tiene como objeto no solamente la licitación, sino lograr que esas áreas lleguen a los inversores, que tengan una capacidad de inversión, de desarrollo y, al mismo tiempo, generar condiciones favorables para la Provincia, para que la empresa Remsa se asocie con esos proyectos”, detalla Castillo.

A esto, Castillo añade que también cumplen la función de subdistribuidores de gas. Más de 580 kilómetros de gasoducto de la provincia están bajo el control de Remsa, como son los gasoductos Anta, Puna y Fénix, de los que la mayoría de los desarrollos y conexiones de redes domiciliarias son realizadas por nuestra empresa. A su vez, tiene la función de generar el desarrollo y las condiciones para el desarrollo minero y para eso está autorizado a la construcción de caminos con Vialidad de la Provincia.

OBRAS Y VIALIDAD

Dentro de los trabajos que desarrolla REMSa en pos de optimizar la logística e infraestructura de la Puna, Alberto Castillo explica que trabajan en mantener y desarrollar más de 500 kilómetros de caminos mineros, la ruta 129, la 27 de Salar de Pocitos a Tolar Grande, el bypass de la ruta 51 y mantenimiento de algunos tramos que permitan el desarrollo de la actividad minera y una mejora de condiciones para las comunidades de la Puna.

“Tenemos obras muy importantes como el nodo logístico minero que contempla una playa de servicios de transferencia ferroviaria y de camiones en un predio de Olacapato, con servicios de parque industrial, hotelero, gastronómico, servicios financieros y todas las reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales”

Sin dudas, otro de los aportes más importantes que hace la empresa es en el ámbito social y educativo ya que se encuentran comprometidos en la tarea de formar y capacitar nueva mano de obra.

RECURSOS

Así como indicó Castillo ante El Tribuno, Remsa no recibe fondos públicos, ni provinciales ni nacionales. “Nosotros, cuando licitamos las áreas, cobramos honorarios que se invierten directamente en infraestructura. Las prioridades las determina el gobernador, pero estamos en un plan de obras inédito. Todos estos fondos vienen por la prestación de servicios que tiene Remsa con las empresas privadas; son fondos que vienen netamente de la minería. Remsa no toma ni los cánones, ni las regalías, no recibimos nada de eso. Solamente nos financiamos con servicios que prestamos al sector privado”, detalla Castillo.

PROYECCIONES

Salta atraviesa una ventana de oportunidad de la mano del desarrollo de la actividad minera. En cuanto a las proyecciones que hace Alberto Castillo, el titular de Remsa marca: “En forma inmediata nos va a generar lo más importante que es el empleo. Nosotros no podemos tener una política de Estado si esa política no se derrama en la gente, en la generación de puestos de trabajo”.

El año pasado, en forma directa e indirecta, se han generado más de 15.000 puestos de trabajo con proveedores nuevos, con emprendedores, con empresas de transporte, de logística, de servicios que se están instalando en la provincia y alrededores para prestar un servicio acá en Salta.