Estremecedor, una nena de 5 años pedía ayuda para su mamá que era golpeada por su tío

Esta terrible historia se entreteje en un hogar sumido en la violencia intrafamiliar, abusos físicos y de poder sobre los menores desde años atrás.

Elva es la protagonista de esta horrorosa historia ocurrida en una vivienda del V° Saavedra de Tartagal. "El viernes a la noche llegó mi hermano a la noche, empujó la puerta, estaba con pasador, sacó el pasador y le abro. Él empujó fuerte y me golpeó la espalda, le digo calmáte que te pasa".

Cuenta que tras eso ella siguió lavando los platos. "Él me empezó a apuntar con el dedo en la cabeza y me decía insultos, le digo mirá cómo estás, andá bañarte. En lo que le dije eso y sigo haciendo mis cosas y siento un golpe en la espalda que me volteó".

El sujeto había utilizado un palo para derribarla. "Me empezó a patear las piernas, yo me arrastré hasta afuera que había sillas, tratando de levantarme y empezó a patearme más, cuando yo trataba de levantarme me empujaba con el pie y me escupía, me insultaba y no me dejaba pararme. Me agarró de los pelos me arrastró hasta las plantas y me empezó a pegar con un palo de escoba".

La mujer cree que en algún momento quedó inconsciente y recordó que el sujeto le seguía pegando, sin saber el porqué la atacó. "Es muy machista y malo, tal cual era mi papá. Es el más chico de los hermanos. No le gusta ayudar en la casa económicamente y esa mañana le había dicho que me ayude a pagar el Wifi y no lo invité a comer, supongo que eso lo enfureció".

Un historia de violencia

Actualmente Elva, quien contó tiene cumplida una condena, vive con sus dos hijas menores, el hermano violento y su cuñada con sus sobrinas "La mayor se fue con mi mamá tras la violencia que ejerce en mi casa contra ellos, mi otra nena se fue con mi hermana porque él le pegó. También le pegó a mi nena menor, además hay cosas fuertes que mi hija me reveló a mí, pero todo el tiempo le lavan el cerebro y la ponen en contra mío".

La mujer toda desfigurada y sin un vivienda, refugiada en un hogar entre lágrimas contó la situación. "Que mi mamá hable de lo que a mí me pasó cuando yo era chica y ella volvió con mi papá, porque cuando una mamá ama a un hijo no vuelve con la persona que le hace daño a tu hijo reiteradas veces, no le pegas a tu hijo para decirle que tiene la culpa y después se hace la buenita, decirte que te ama, que es tu padre, perdonalo, ahora no voy a permitir un abuso más", agregó.

El pedido desesperado de su hija de 5 años

Elva llorando aseguró que ver a su pequeña en esa situación es lo que más le dolió. "Yo tirada en el piso desvanecida, pidiendo auxilio, llena de sangre. Saber lo que era ver a mi hija corriendo en la calle en forma de circulo, pidiendo ayuda, eso me dolió más que estos golpes, el daño psicológico a mi hija. Ella me ve y se levanta de noche y me pregunta si estoy bien".

Necesita ayuda

Refugiada en un hogar la mujer necesita trasladarse para curaciones e inyectables ya que su ojo izquierdo y su nariz están totalmente afectadas, e incluso le cuesta respirar. "No tengo movilidad para ir hacerme curaciones e inyectarme calmantes. Estoy con dolor, siento calambres en mi cara. La nariz no la siento y anoche lloré de dolor, a pesar de haber tomado calmantes, necesito inyectarme".

Ahora se encuentra alojada en un hogar Solidario de la localidad norteña, ya que se fue del hogar que compartía con el hombre que la castigó. Ella trabaja vendiendo choripanes, lomitos pero todo lo que invirtió quedó en la casa de su madre por lo cual lo da por perdido, publicó Mosconi TV.