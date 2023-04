Se durmió y otro hombre lo habría abusado, la justicia lo absolvió

Ricardo Hugo Martoccia, juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, absolvió a un hombre de 42 años, del delito de abuso sexual con acceso carnal por el que fue acusado y llevado a juicio.

En sus alegatos la fiscalía retiró la acusación aclarando que el imputado no tuvo participación en el hecho. Agregó que durante el juicio se pudo establecer que el acusado no había formado parte del delito. Teniendo en cuenta esto, el juez dictó la absolución y dejó aclarado que el proceso no afecta el buen nombre y honor del hombre.

El 19 de septiembre de 2022 el denunciante despertó y lo acusó de haberse aprovechado que tenía el sueño pesado para abusar sexualmente de él. La denuncia fue radicada en la localidad de Cornejo.