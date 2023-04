En Metán, madre se encadenó con su hija para reclamar por una casa

Una vecina de la localidad tomó la decisión de encadenarse, durante el fin de semana, en una de las casas en construcción en la zona oeste de la ciudad de Metán, a fin de reclamar que uno de dichos habitáculos le corresponde, siendo la supuesta propietaria de un terreno donde se están edificando, pero que no le quieren reconocer la propiedad.

Según la información que comparte el medio El Vocero Hoy, esta situación se suscitó en las casas en construcción de las 157 viviendas, obra de la Asociación de Mujeres por Trabajó y Vivienda Digna, a la cual la protestante aseguró que les compró un terreno pero la expulsaron y ahora no puede contar con la propiedad que está demandando. Al no tener respuestas, es que el fin de semana se encadenó junto a su hija de 5 años.

El nombre de esta mujer es Verónica Hererra, tiene 57 años y en diálogo con el medio citado comentó que su problema se suscita en 2011 cuando ella logra comprar un terreno a esta Asociación, diciendo que cuenta con los comprobantes, las actas, los recibos de pago, etc, el cual debía usarlo para edificar su hogar acorde a sus posibilidades y tiempo.

Sin embargo, cuando cambia la presidencia de esta entidad habrían comenzado sus problemas con la donación de esta Asociación de los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda para que edifiquen viviendas, de entre los cuales estaban el que ella adquirió. Asimismo dijo que en ese momento el titular le genera “una deuda social”, lo cual calificó como una mentira.

“Me excluyen con el dedo, quien nos cobraba no me cobraba, nos evadían, me generan una deuda”, indicó sumando a que su mamá, que también fue presidenta de la Asociación, tuvo problemas igualmente con el sujeto. Sin embargo y con el cambio de gerencia, el nuevo administrador le dijo que su situación no la podía resolver porque “incumplí con cláusulas”.

Al no tener soluciones, al no contar con la potestad del terreno que habría adquirido y al no poder beneficiarse con una de estas viviendas en construcción, es que se encadenó en medio del frío de la noche. “Tomé esa decisión porque, por derecho, he comprado (el terreno), solo reclamo la compra que hice por el 2011”, sumó para concluir.

"Se construyó una vivienda pero no me reconocen como dueña, no sé a quién se la van a dar, me siento estafada"