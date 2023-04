Se encadenaron para exigir ser reincorporadas a Primera Infancia, tienen denuncias por maltrato

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles en el acceso de la Secretaría de Primera Infancia, en calle Vicente López al 400, donde un grupo de mujeres se encadenaron en el ingreso al edificio, pidiendo la reincorporación de las mismas, al no haber avances en la Justicia por una denuncia contra ellas por supuesto maltrato a un menor.

Una de estas protestantes habló con el medio Multivisión Federal donde dijo que el 20 de enero pasado fueron denunciadas y retiradas de sus funciones sin supuesta notificación alguna, como también que “siempre fuimos culpables sin haber sido juzgadas por supuesto maltrato; pedimos la investigación, estamos a disposición de la Justicia desde el primer momento”.

El abogado de estas 9 ex empleadas, Nicolás Fernández, habló por su parte con Telefé Salta indicando que tras esta denuncia penal por supuesto maltrato supieron presentar pruebas y material en su defensa pero, tras 90 días sin novedades, piden la incorporación no al dispositivo ‘Casita Feliz’ donde se desempeñaban, pero sí a otros sitios y con todas las medidas que pudieran considerarse.

“Ellas reclaman que quieren volver a trabajar y no están teniendo respuesta, ofrecimos todas las pruebas, han pasado 90 días y la Fiscalía no se expidió, esta defensa dice que no hay convicción suficiente para seguir con el proceso; no digo que vuelvan al mismo dispositivo pero que vuelvan al trabajo, redireccionadas a otro lugar”, planteó el abogado.

Quien también habló con la prensa fue la secretaria de Primera Infancia, Carina Iradi, quien anticipó que si bien necesitan igualmente una respuesta de la Justicia ante esta denuncia, iban a radicar otra por la toma de un edificio público y el impedimento de ingreso al mismo.

“Si las señoras son sobreseídas van a ser reincorporadas, hay una investigación en curso, de las 9 no sabemos quién es inocente y quién no; nos solicitan que las volvamos a contratar pero no podemos hacer eso”, puntualizó la funcionaria quien recalcó que “estamos tan necesitados como ellas que esto se resuelva, debe hacerlo la Justicia ante esta denuncia penal”.

Asimismo apuntó el edificio donde las protestantes se encadenaron “es público, no pueden tomar el edificio, puntualmente se les pidió que se retiren y dejen el espacio, no hay derecho a la toma de un edificio público, vamos a radicar una denuncia a la Secretaría de Trabajo”, dijo antes de dirigirse a ese lugar.