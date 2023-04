Estudian el agua del Parque San Martín y desmienten mortandad de peces

Ayer en la tarde noche se difundió un video del Parque San Martín en el que se veía a un pez flotando, como si estuviese muerto, pero cuando un pato se le acerca, se vuelve a sumergir. Sobre esto, Carlos Occhipinti, administrador del lugar, habló con InformateSalta.

“Ayer me llamaron para preguntarme si pasaba algo con los peces, pero no, no encontramos ninguno muerto hoy. A veces vienen a pescar de noche y algunos mueren con el anzuelo en la boca, pero no es habitual”, contó.

Sobre el estado del agua, dijo que la semana pasada fue gente de la Universidad Nacional de Salta para hacer un estudio completo del agua, del barro del fondo, así como también del agua que entra de un pozo.

“Ayer hablé con la bióloga que lleva adelante esto y me dijo que todavía está en estudio y cuando estén los resultados sabremos exactamente”, añadió.

Por último, dijo que todo lo que sea arreglo para el lago, es bienvenido. “Hay un proyecto de luces y de arreglar el borde del lago, así que todo lo que se haga en beneficio de este espacio, es bienvenido”, finalizó.