Larreta y su reunión con candidatos salteños: "Tenemos un trabajo mancomunado para la ciudadanía"

Ayer el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la Provincia de Salta y mantuvo una reunió con diferentes candidatos. Uno de los presentes fue el actual concejal, candidato a renovar su banca, Pablo López quien dialogó con InformateSalta.

"Fuimos un grupo de candidatos municipales con Larreta que es precandidato a presidente siendo parte de un equipo que busca transformar el país y eso incluye Salta. Tuvimos la instancia de diálogo y de apoyo mutuo, sabemos que tenemos un trabajo mancomunado para ofrecerle a la ciudadanía", comentó el legislador.

Por la misma línea continuó: "Me quedó con la proactividad y la forma de trabajo que tiene, no dejo de admirar lo metódico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las ofertas que tienen. Tienen muchas herramientas para crecer como políticos".

Consultado sobre lo más importante en un político para la función, respondió: "Los políticos por ahí pueden tener buenas intenciones pero si no saben gestionar no sirve de mucho".

"Acá lo importante es reconocer que todos somos parte del PRO y después de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich no deja de ser una dirigente de nuestro espacio y ahí estaremos apoyando. Horacio Rodríguez Larreta va a volver a Salta, esperemos que sean antes del 14 de mayo pero no hay fecha confirmada. Creo que hay que hacer eso con todos porque Juntos por el Cambio Provincial no deja de representar a un Juntos por el Cambio Nacional", finalizó.