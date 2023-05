Bullrich en Salta: “No me va a doblegar ninguno que quiera llevarse puesta la Argentina”

La precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, visitó hoy la provincia de Salta junto a los candidatos a gobernador y vice de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni y Virginia Cornejo, y aseguró: “a mí no me va a doblegar ninguno que quiera llevarse puesta la Argentina. El coraje no debe ser sólo mío, el coraje debe ser de todos porque tenemos que ponerle el pecho a los que están en contra del orden y la libertad”.

Entre otras actividades, la exministra de Seguridad presenció el concurso provincial de Caballos Peruanos de Paso que se desarrolló en la Sociedad Rural de la Capital.

“Acá están los que no paran nunca. Esa fuerza y empuje del campo lo vamos a necesitar más que nunca. Con más incentivos y menos retenciones e impuestos vamos a levantar a la Argentina productiva”. Consultada sobre la regulación y toma de tierras, Bullrich fue tajante y dijo que “vamos a cambiar la Ley: el que usurpa se queda sin posibilidades de tener tierras. El que viola la Ley no puede tener más derechos que el que la cumple”.

Luego, señaló: “En Argentina necesitamos un cambio de régimen político: debemos terminar con que la corrupción sea la regla y la honestidad la excepción” y que “el país debe encaminarse en esta angustia brutal que tiene la gente y que tiene una razón: sentimos que la Argentina se nos va de las manos”.

Además de la fórmula Nanni - Cornejo, durante la recorrida por el interior de la provincia de Salta y la ciudad Capital, la exministra de Seguridad estuvo acompañada por el encargado del armado político en el Interior, Damián Arabia; el responsable político para Salta e interventor del PRO, Alejandro Ávila Gallo; Sofía Sierra, diputada provincial; José Gaufín, candidato a diputado provincial, concejales y dirigentes de toda la provincia.

Sobre sus propuestas y ejes de gobierno, Bullrich describió: “Previsibilidad y confianza con una economía ordenada, educación, seguridad y lucha contra el narcotráfico”. Y profundizó en lo económico explicando que “Argentina siempre fue bimonetaria. ¿Qué significa? Significa la libertad para elegir la moneda en la que quiere hacer transacciones. De esa forma vamos a mantener la moneda nacional y también realizar transacciones con dólares”. Ahí nomás, agregó: “El cepo es una medida qué hay que sacar rápido porque hace que toda la economía se pare”.

“Ordenar las cuentas y la economía, un banco central independiente que deje de emitir billetes; dejar de financiar al tesoro nacional; las provincias deben ordenarse en sus gastos para que florezca la actividad privada que es la que da empleo. Necesitamos más privados y menos públicos”, prosiguió.

A media mañana, en la localidad de Joaquín V González, Bullrich encabezó una multitudinaria caravana junto a la fórmula provincial, el candidato a intendente de allí, Juan Pablo Cuellar, productores agropecuarios y distintas agrupaciones gauchas: “Argentina saldrá adelante con un federalismo serio y no de mímica. La energía, el coraje y carácter del interior son indispensables para lograr los cambios que vamos a hacer”, remarcó desde el interior profundo la presidenta del Pro en uso de licencia que también compartió un locro con los vecinos del lugar.

“En educación llevaremos adelante una épica nacional, vamos a medir la calidad de todos los chicos del país. Cada niño tendrá un seguimiento particular para que sepamos si está o no la escuela y vamos a priorizar la infraestructura y conectividad en todo el país”, definió.

Mañana, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio visitará La Rioja mientras que el martes estará en la provincia de Misiones.