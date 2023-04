Virginia Cornejo: “Estamos viviendo las consecuencias del voto enojado”

La candidata a Vicegobernadora de Salta de Juntos por el Cambio analizó la interna del espacio, la aparición de Milei y la realidad salteña. Asimismo, aseguró que la crisis actual es consecuencia de no haberle dado otra oportunidad a la gestión presidencial de Mauricio Macri.

“Viene Patricia Bullrich, vamos a estar el domingo 30 en Joaquín V. González”, anunció en HablemosdePolitica Virginia Cornejo, diputada nacional y candidata a vicegobernadora de la Provincia de Juntos por el Cambio, en fórmula con Miguel Nanni.

Explicó la legisladora que no es azaroso que la pre candidata a Presidenta vaya a la localidad, sino que la acción tiene un objetivo claro: que el corazón productivo de la provincia esté en la agenda nacional.

“¿Cómo puede ser que llegués a esos lugares y te encontrás con necesidades insatisfechas. Te encontrás con pequeños productores que no recibieron ningún tipo de ayuda de este gobierno provincial, te encontrás con la ruta intransitable, ¿qué destino queremos?”, cuestionó la candidata.

Aseguró que Bullrich será la presidenta de los argentinos, por su coraje, decisión y ganas, y por “el compromiso que ya tuvo con los salteños” cuando le tocó integrar el gobierno nacional.

Todo indica que Juntos por el Cambio, a nivel nacional, deberá dirimir su candidatura presidencial en las PASO. Es que, se sabe, varios son los dirigentes que pretenden representar al espacio en las generales de octubre y, por el momento, una lista de unidad no pareciera ser posible. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich aparecen como quienes encabezarán las listas en la interna.

“Estamos dentro del espacio político con Larreta, pero una vez pasadas las PASO, a Virginia Cornejo la van a ver junto al que gane”, advirtió la diputada, dejando entender que, más allá de la disputa, el espacio se unirá para apoyar a quien dispute la presidencia. No obstante, señaló: “Creo que Patricia representa las ganas y al energía que también tengo yo, representa que las cosas se enfrentan con coraje y decisión, y no veo lo mismo en la forma de llevar adelante la política de Rodríguez Larreta. Él representa mi espacio, claro, de una manera distinta. Yo no quiero el fracaso, por eso apuesto por Patricia Bullrich”.

Por otro lado, la aparición de Javier Milei no ha dejado indiferente a nadie del arco político.

“Que diga que la Cámara de Diputados es un nido de ratas, donde yo lo veo comer y demás, lo interpelo. Como hoy se mueve por las encuetas, y las encuestas dicen que la gente está enojada con los políticos, Milei grita hablando de los políticos cuando él es político, cuando el viene de esa casta política y quiere destruir la política. En realidad, yo creo que la política es la única forma de salir adelante”, analizó Cornejo.

Justamente, continuó la legisladora, el haber votado la población enojada con la gestión de Mauricio Macri en la elección presidencial anterior es lo que ha causado la crisis actual.

“Cambiamos en el medio del mar y convertimos a nuestro país en el Titanic: divido en dos y prácticamente hundido. No sabemos tener una política pública permanente, ni educación ni salud ni seguridad, justamente, esto último, uno de los principales problemas de los salteños”, sentenció Cornejo.