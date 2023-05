Por alta demanda y falta de stock, Hemoterapia debió convocar a donantes voluntarios de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia vivió una situación crítica por alta demanda de sangre en la última semana y falta de stock, por lo que tuvo que valerse de medios electrónicos para convocar a donantes voluntarios que colaboren a subsanar la situación.

Al respecto, la doctora Mónica López, indicó a Somos Salta que afortunadamente desde la convocatoria a través del 148, medios de comunicación y de WhatsApp, el stock va en ascenso. “Vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido y también solicitar a nuestra comunidad, ya que tenemos una comunidad concientizada, informada y sensible y esto lo demuestran los números del aumento de donantes voluntarios y estamos ubicados ya en 5° lugar con respecto a la donación de médula ósea”, dijo.

En este sentido, para evitar momentos críticos, invitó a los salteños que se encuentren en buen estado de salud a acercarse a donar sangre por lo menos 2 veces al año. “Puede ser el día de su cumpleaños y alguna otra fecha que no se olvide. De esta manera, nosotros podríamos asegurar un stock siempre disponible y a lo largo del año y no habría situaciones críticas, situaciones de angustia. No es solamente nuestro trabajo, sino también sumar la participación de la comunidad”, expresó.