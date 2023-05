Denuncian que en una comisaría de Tartagal cobran $10.000 para pasar celulares

Momentos de tensión se vivieron en una comisaría de Tartagal, donde familiares de los detenidos denunciaron irregularidades. Hubo gritos, incidentes y hasta una mujer se descompensó.

Familiares aseguran que los detenidos son golpeados y necesitan atención médica. Fueron a reclamar y en medio de los disturbios una mujer gritó que la policía les cobraría 10 mil pesos para pasar un celular.

Desde Multivisión, dialogaron con la vecina y relató que un oficial de la comisaría les cobra esta suma de dinero para pasar celulares y otros elementos.

“Les pagamos y meten el celular. El otro día me hicieron una requisa y me quitaron todo. Anoche me volvieron a llamar para hacer negocios. Cobra $10.000 para pasar un celular”, dijo una denunciante.