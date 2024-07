Maria Cash, Gastón Sanz, Cristian Luna y muchos más: ¿Quiénes son los buscados en Salta?

Se cumplieron 13 años de la desaparición de la joven diseñadora de Buenos Aires, María Cash. La joven tenía 29 años cuando fue vista por última vez en inmediaciones del expeaje de Aunor, desde ese momento no se supo nada de ella.

Sumo a la joven diseñadora de Buenos Aires que desapareció en el año 2011, la policía de Salta busca a otras personas. InformateSalta elaboró un informe de algunos de los casos más relevantes y que han repercutido en la sociedad.

Por un lado, la policía de Salta a través del Registro Provincial de Personas extraviadas que a través de su portal web tiene publicado 50 casos. El más antiguo es el caso de Rubén Gómez quien se encuentra desaparecido desde el 1 de enero de 1998, en su caso no aparecen fotos pero si un rasgo particular que es que no tiene visión en el ojo izquierdo.

Entre los casos más importantes se encuentran el caso María Cash, quien fue vista por última vez el 4 de julio de 2011, cuando partió desde la terminal de ómnibus de Retiro con destino a Jujuy, donde aducía que la esperaba un amigo o conocido de un grupo de meditación, Juan Pablo Dumón. Quienes aporten datos de la joven pueden recibir una recompensa de $5 millones de pesos.

Otro de los casos más relevantes es el de Gastón Sanz, quien actualmente tendría 34años, y falta de su hogar desde el. Gastón fue visto por última vez el 20 de febrero de 2022, vistiendo ropa deportiva color azul, según el detalle de la Policía de Salta, tiene tatuajes en la zona pectoral, en ambos hombros y en la pierna izquierda. Quienes aporten datos por Gastón pueden obtener una recompensa de $2 millones de pesos que ha puesto a disposición la provincia.

Vicente Choque residía en Tres Cerritos y fue visto por última vez a fines de agosto de 2019 y desde ese momento no se supo más nada de él. Actualmente tendría 83 años y sigue siendo buscado por su familia.

Por otro lado, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, un portal de las dependencias del ministerio de Seguridad de la Nación, también publica a quienes se están buscando. En su portal, hay otros cincos salteños que faltan de sus hogares y hasta el momento se no se sabe nada de ellos.

Uno de los casos más conocidos es el de Cristian Luna quien despareció el 11 de marzo de 2008. Diez años después de su desaparición se hicieron excavaciones en la casa de su expareja sospechada por la desaparición, sin encontrar rastros de él. También se sospechaba de su exjefe. Hasta el momento se lo sigue buscando.

Daniel Solano es salteño pero desapareció en Río Negro donde era trabajador temporal. En su caso, siete policías fueron condenados por la desaparición y muerte pero su cuerpo nunca fue encontrado. Aún su familia espera por él.

Norma Márquez tiene 16 años actualmente y falta de su comunidad en el norte de la provincia desde el 24 de junio de 2022. A la menor se la vio por última vez con un hombre mayor de edad que la habría llevado, pero nada supo nada de ella nunca más.

Podés conocer a todas las personas desaparecidas ingresando a https://policiadesalta.gob.ar/extraviados/ o comunicándote al celular +543874150111, email: [email protected]

Y podes ingresar al registro nacional en: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/personasextraviadas