Riggio: "Voy a estar el domingo en la cancha, vamos a tratar de darle una mano al equipo"

Víctor “El Tano ” Riggio tuvo su primera práctica esta mañana al frente del plantel profesional de Central Norte en donde dialogó con los jugadores y ya piensa en el partido del domingo ante Boca Unidos en el Martearena, a partir de las 15 en búsqueda de volver a la victoria después de dos derrotas consecutivas.

“El Tano” habló con la prensa donde contó cómo va estar formado su cuerpo técnico para este nuevo ciclo en el Cuervo. “Mi ayudante va a ser Martin Montero, puede que venga otro ayudante más. El profe es uno que ya estuvo en el club y se va a sumar el profe Roldán, que ahora está trabajando en Independiente Rivadavia de Mendoza, el será el PF”.

Sobre el partido del domingo dijo: “Voy a estar el domingo en la cancha, es poco el tiempo, pero vamos a tratar de darle una mano al equipo. El esquema es el que está, lo podemos modificar un poco, pero cuando uno no arma el plantel, se tiene que adaptar”.

Continuó: “Vamos a dirigir junto a Facundo Zamarián, el cuerpo técnico se suma la próxima semana. Seguramente vamos a estar llevando al banco a dos chicos que me gustaron mucho, me cuesta el tema de nombres, pero los tengo bien vistos” y culminó con “Con la dirigencia hablamos del proceso de este año, el objetivo es clasificar y llegar lo más lejos posibles, quiero jugar una final. No lo prometo, pero esa es la búsqueda. De mis últimos tres equipos, dos jugaron finales”.