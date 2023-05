"El cerillano ve que hay falta de oportunidades y una familia gobernando a gusto la ciudad"

Enrique Borelli, candidato a intendente por Cerrillos aseguró que hoy el municipio carece de oportunidades y que hay dos líneas opuestas y polarizadas: la de la actual intendenta Yolanda Vega y la de su espacio, que lleva a Gonzalo Caro Dávalos como candidato a senador y Luis Albeza que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados.

En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), Borelli se planta como una alternativa ante el gobierno de Yolanda Vega cuya” familia gobierna en el Departamento Cerrillos y ocupa los cargos más importantes”. Además el candidato al municipio del Valle de Lerma dio una lectura del estado de la ciudad y sus propuestas ante el crecimiento de la localidad.

Críticas a la gestión Vega

Consultado sobre la cantidad de familiares de la intendenta que tienen cargos en la Municipalidad de Cerrillos, Borelli indicó que es una de las principales críticas de la población ya que “costó mucho” sacar ese tipo de política de la localidad, de familias enteras manejando un gobierno.

“Es una de las principales críticas. El cerrillano ve eso, de que hay una falta de oportunidades de trabajo hacia todos ellos, y sin embargo hay una familia gobernando a gusto y palabras a la ciudad. Ella es intendenta, el hijo es senador, el otro hijo es coordinador, la hermana es secretaria de gobierno, la nuera no sé qué cargo tiene, la sobrina tiene otro cargo. Cuando arman la lista ella misma dice que como no puede ser el hijo el candidato a intendente va a tener que ser ella, como si no hubiera nadie más en el equipo", afirmó Borelli.

El edil comentó que Vega busca la re reelección porque su hijo no podía ser candidato ante los impedimentos de la reforma de la Constitución que ella misma apoyó, y que ahora desconoce al buscar su tercer mandato cuando fue limitada por la misma reforma.

Sus propuestas

En cuanto a sus propuestas para dos situaciones claves de Cerrillos, como lo son la instalación de la metalúrgica cercana a un barrio y la ampliación de un cementerio municipal; informó que con el primer caso fue uno de los autores de una ordenanza que limita esos tipos de actividades cerca de las barriadas.

“En 2016 salió una ordenanza que nace de un estudio de provincia para un PIDUA. Eso fue en marzo de 2016. Llamativamente, a fines del mismo año, el Concejo Deliberante por pedido de la intendencia modifica este plan sin un estudio previo, cambiando el uso del suelo de ruta 26 transformándola de urbana a mixta, lo que abre el abanico a un montón de cosas. Nosotros lo que hicimos fue incorporar un anexo de actividades que no se pueden realizar cerca de os barrios, entre ellos una fundación que son de alto impacto quizás no ambiental, pero si generan un impacto social y le complican la vida a la gente”, sostuvo.

Sobre el Cementerio, recordó que se intentó hacer una ampliación en tierras que son una “pileta natural” y, ante esa situación, el hoy candidato a diputado Justino Ustarez presentó un amparo que frenó la obra. Sin embargo, la Justicia dictaminó que podía realizarse con la condición de llevar adelante las correspondientes obras pluviales, decisión que fue apelada por Ustarez y el tema continúa en la justicia.

“Estamos conversando con los legisladores porque hay que conseguir tierras para hacer un nuevo cementerio. En el caso de La Merced, Wayar compró un predio para un nuevo cementerio, hay que tomar el toro por las astas y hacerse cargo. Una ampliación puede servir, pero no es lo óptimo, en ningún lugar se siguen haciendo cementerios en pleno centro de la ciudad”, consideró.