Buscan a una persona que chocó dos autos y se dio a la fuga

Los vecinos de Maipú al 100 se llevaron un susto tremendo el viernes por noche cuando escucharon un terrible golpe en la calle. Al salir a ver qué había sucedido, observaron que un auto había impactado con otros dos vehículos estacionados, y se daba a la fuga.

Carina y Pablo son propietarios de uno de los autos perjudicados. La mujer contó que estaban “en el living y sentimos un fuerte golpe y dije ‘me reventaron el auto’, salimos corriendo y vemos que el auto amarillo estaba arriba de la vereda, cuando se da a la fuga choca contra el auto blanco. Mi marido agarró el auto de mi hermano y empezó a seguirlo”.

El hombre dijo que lo persiguió por algunas cuadras pero en un momento lo perdió de vista. “Era un Gol Trend rojo. Después encontré abandonado en la Santiago del Estero y Junín. Llamamos al 911, preguntamos a un vecino donde estaba estacionado el auto si era de ellos y nos dijeron que no, la policía sacó fotos, hicimos la denuncia en la comisaría. Todavía no podemos encontrar al responsable”.

Los damnificados contaron en Multivisión que “a mitad de cuadra hay un domo, una cámara de última generación, en la Belgrano y Maipú hay dos cámaras más, pero el fiscal de turno no quiso dar lugar a que se revisen las cámaras porque dice que no amerita al no haber heridos. Lamentablemente tiene que pasar una desgracia para que las cámaras sean accesibles al dominio público”.

Si bien hasta el momento no pudieron dar con el responsable, los denunciantes cuestionaron el mal accionar de la policía y el fiscal.

“Cuando fuimos a hacer la denuncia pasamos por donde estaba el auto. Después de media hora, cuando salimos de la comisaría volvimos a pasar por ahí y el auto no estaba, se lo habían llevado. Hay un criminal suelto, esta persona va a seguir produciendo accidentes, hay que esperar que pase una desgracia para que lo detengan. Es una lástima que la fiscalía se niegue a ver las cámaras”, contó.