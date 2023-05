Darío Madile: "Tenemos un proyecto y una línea clara de hacia donde vamos"

El actual presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta y candidato a concejal, Darío Madile fue entrevistado por el periodista Sebastián Quinteros en el programa Informate en la Noche. Madile, quien acompaña a Emiliano Durand, dejó en claro su cariño por el trabajo legislativo en lo municipal.

"Me defino como un hombre que tiene una vocación de servicio que es esa voluntad de ayudar y eso me llevó a enfocarme en la política y que desde hace algunos años busque trabajar en lo legislativo. Eso es lo que hoy por hoy he desarrollado", comenzó diciendo.

Consultado sobre sus sentimos acerca del Concejo Deliberante y de la labor que ejerce actualmente, comentó: "Amo el municipalismo, amo la municipalidad, amo desarrollar un trabajo en la municipalidad y es por eso que entiendo que hay que trabajar para lo que se viene. Quiero trabajar en el Concejo Deliberante e impulsar un cambio desde ahí".

"Estamos trabajando para poder gobernar el municipio a través de la participación ciudadana"

"Tenemos un proyecto y una línea clara de hacia donde vamos, nuestro proyecto es de gobernar de una forma distinta. Estamos trabajando para poder gobernar el municipio a través de la participación ciudadana", finalizó.