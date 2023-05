Su hija sufrió un accidente, la operaron, tuvo dengue y ahora está en terapia intensiva

Una madre transita momentos de desesperación y angustia por la situación de su hija quien meses atrás debió ser internada tras un accidente vial, siendo operada por un coágulo, luego tuvo dengue y ahora está en terapia intensiva, sin poder ser trasladada a raíz de su cuadro crítico.

Nelly Pérez es la madre de esta joven de 23 años quien, en diálogo con el medio Mosconi TV relató todas las penurias que vienen atravesando desde el 31 de marzo cuando su hija tuvo un accidente cuando viajaba desde Salvador Mazza a Tartagal.

A esto indicó que desde el hospital Perón le indicaron que la iban a derivar a Orán, donde permaneció en terapia por 4 días, con una posterior operación por un coágulo. “El 11 (de abril) el neurólogo me dijo que estaba dada de alta, que regresemos a Tartagal para los cuidados clínicos”, relató la mujer pero contó que, si bien la joven estuvo unos días normal, un jueves comenzó con fiebre, el viernes le bajó, pero luego volvió a estar mal.

“Me dijeron que era dengue, que había que esperar 10 días y darle paracetamol”, agregó la madre. Sin embargo la joven no mejoraba, la fiebre no cedía, por lo que le requería a los médicos una derivación hasta Salta Capital, obteniendo solo rechazos a todos los pedidos. También y según relató, habría recibido malos tratos y contestaciones de los médicos.

Para el viernes dijo que el cuadro empeoró, por lo que una doctora le extrajo un líquido de su cintura para un estudio el cual no arrojó nada, y que, cuando le sacaron la mascarilla para hacerle una placa, se descompuso. Posteriormente un médico la llevó a terapia.

“Me dijo un médico que se contagió de un virus hospitalario, que está en los pulmones, no sé qué será eso; ya pedí que la deriven, me dijeron que ya no la pueden mover, que su estado es crítico, que no va a llegar al aeropuerto”, se quebró la mujer sin dejar de recordar que su hija ya no hablaba ni se movía antes de entrar a terapia intensiva.

“Mi hija está luchando por su vida, no me hicieron caso en nada, no me la dejen así, no tenemos la culpa por lo que nos hicieron los médicos”, clamó la mamá de esta chica pidiendo por favor atenciones acorde al estado de salud de la joven.