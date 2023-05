¡No te olvides, por favor! Hay más de 3.000 DNI sin retirar

Desde hace ya algunas semanas, el Registro Civil intensificó el operativo de entrega de ejemplares de DNI a raíz de las elecciones provinciales que se realizarán el 14 de mayo.

Fernanda Ubiergo, subsecretaria del Registro Civil, hoy en diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, sostuvo que siguen siendo muchos los documentos que quedan por retirar y piden hacerlo antes del domingo para que nadie se quede sin sufragar.

“Si bien hubo personas que ya vinieron a retirar su DNI, el correo nos siguió mandando y nos va a seguir mandando hasta el sábado a la mañana. De mayores hay 743, de menores 1329 y al interior mandamos ayer 950”, contó.

Los ciudadanos pueden retirar los documentos de lunes a viernes de 7:30 a 14:00, el sábado la atención en todas las oficinas será de 8 a 13. El domingo, en Capital, Orán, Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González y Cafayate los ciudadanos podrán retirar los ejemplares ya tramitados de 8 a 18.

Ubiergo informó también que a la hora de ir a votar es importante saber qué ejemplar figura en el padrón. “Si allí estás con el C, pero vas a votar con el D, no hay problema porque es un DNI posterior, pero lo que no se puede es presentarse con anteriores, por ejemplo, con el A o con la libreta verde”, indicó.