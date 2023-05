“Invito a votar libremente, que nada los condicione”, dijo Emiliano Durand

Con el inicio de la jornada electoral el candidato a intendente por Salta Capital, Emiliano Durand, comenzó a recorrer distintos establecimientos educativos a fin de corroborar el correcto desarrollo de la jornada, invitando a la gente a cumplir con su sufragio y que nada los condicione al votar.

“Estoy contento, hoy hay una gran oportunidad, la gente tiene muy buena energía, buena onda, estoy feliz y agradecido”, dijo primeramente en diálogo con El 10 TV donde señaló que “el apoyo se siente solo, ayer estuve agradeciendo a Dios esta oportunidad con mi mujer, estoy feliz”, reiteró sus emociones.

Comentando que inició el día desayunando con amigos y familiares, dijo que seguirá recorriendo otros establecimientos hasta que vaya a cumplir con su voto. “Vamos a seguir recorriendo escuelas, esperando que la gente vote libremente y que nada los condicione, que aprovechen este derecho que tenemos de decidir, que nada los condicione”, requirió.

Por otra parte dijo que no le llegó ningún reporte de alguna irregularidad o inconveniente, como así aconsejó a quienes todavía no votaron que aprovechen la mañana, ya que era leve la concurrencia. “Ahora es un gran momento para votar, no hay demoras prácticamente”, comentó para concluir.

“Voten libremente, eso es lo que importa”