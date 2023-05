Metán: José María "El Turco" Issa retuvo la intendencia

Con la totalidad de las mesas escrutadas, en San José de Metán "El Turco" Issa consiguió el 35,63% de los votos válidos emitidos. La diferencia del 13% sobre la segunda lista pone a Issa 4 años más en la intendencia y es que la lista representada por Nancy Figueroa (Juntos por el Cambio) consiguió un 22,92% de los votos.

La participación fue del 61,22% lo que representa 16.199 votos y se tradujo en 15.174 votos válidos, 992 votos en blanco, 4 impugnados y 29 observados.

"Creo que el secreto está en trabajar, yo no concibo la política de otra forma. Hay algunos que se jactan de estar al lado de la gente pero no se involucran, yo me involucro en todo", comentó algunos días antes de las elecciones.

Los representantes del Frente Vamos Salta, que apoya al gobernador Gustavo Sáenz, hicieron una buena elección ya que consiguieron la intendencia con Issa y la banca del Senado con D´Auria.