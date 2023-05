Robaron un taller y se llevaron instrumentos musicales, su dueño sorteará un bombo

La inseguridad sigue siendo noticia diaria para los vecinos de Tartagal, delincuentes ingresaron a un taller en la madrugada del domingo y arrasaron con todo. Se llevaron herramientas e Instrumentos musicales.

Sebastián, músico y dueño del taller donde fabrica bombos, habló con los medios y pidió colaboración a la comunidad para recuperar lo sustraído. "Pasé a la madrugada y estaba todo normal. Cuando me iba a votar un sobrino me llamó para decirme que estaba la puerta rota. Rompieron una parte de la puerta para entrar y después me barretearon la puerta, se llevaron instrumento y herramientas que utilizó en el taller para fabricar los bombos".

El hombre lamenta que los vecinos del taller no se hayan percatado del robo. "Nadie escuchó ni vio nada. Nadie se quiere involucrar" e insistió en la necesidad de recuperar sus herramientas "Taladro, amoladora, cepilladora, motosierra. Hoy en día están caras las herramientas que uno va consiguiendo, comprando. Yo sé que las herramientas no se recuperan porque van y la venden por dos mangos pero sí los instrumentos que los puedo reconocer, me robaron parte de la batería, la percusión, los ton de batería, platillo, le encargo a los colegas o los músicos".

Para quienes quieran ayudar a Sebastián a salir adelante pueden contactarlo al 3873442903 o en el Facebook como Seba Villalba. Anticipó que realizará el sorteo de un bombo a fin de juntar fondos para comprar nuevamente las herramientas.