Emiliano Durand ya comenzó a armar su equipo municipal: "Van a dar muchas soluciones"

Tras los resultados de las elecciones, el móvil de InformateSalta estuvo dialogando con Emiliano Durand, intendente electo de la ciudad de Salta quien comentó que ya comenzó a recorrer la Capital para hablar con los vecinos, mientras ya va conformando el equipo que lo va a acompañar en su gestión.

“Estuve recorriendo la ciudad, con respecto y calidez, con un profundo agradecimiento de la gente que sabe que vamos a honrar esta responsabilidad con el mismo compromiso que siempre tenemos”, dijo primeramente sumando que también visitó el Centro Cívico Municipal, donde saludó a sus empleados.

“Visité el CMM para charlar con los empleados, no hablé con funcionarios del Ejecutivo, agradezco la calidez que me dieron, la sugerencias que me hicieron para mejorar el servicio que recibe el vecino”, rescató Durand quien contó que espera una pronta comunicación con la actual gestión para comenzar la transición.

“La gente eligió otra forma de mirar la ciudad, entonces hay una obligación de ponernos de acuerdo para que en estos meses se hagan cosas en conjunto, en beneficio de la ciudad”, consideró el futuro intendente quien, a la espera de esta instancia, contó que ya está conformando el gabinete municipal que lo ayudará a encarar su gestión.

“Será con gente que va a ocupar lugares porque se los ganó y porque sobresale en lo que van a hacer, no irá a aprender sino que ya viene aprendida, los contribuyentes no van a pagarle a alguien para que aprenda a hacer su laburo, sino para que resuelvan sus problemas porque ya saben cómo hacerlo”, afirmó para concluir.

“Será gente que me pone orgulloso, vamos a dar muchas soluciones”