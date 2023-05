Concejo Deliberante: “Habrá un bloque mayoritario y una gran aceptación al proyecto de Emiliano Durand”

El actual presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile quien el domingo renovó su banca como concejal, dialogó con InformateSalta en dónde brindó su punto de vista sobre la conformación del nuevo órgano.

"Es un Concejo Deliberante donde habrá un bloque mayoritario y una gran aprobación al proyecto de Emiliano Durand, el nuevo intendente. De 5 listas que hicimos piso, 4 venimos del sector de Emiliano (Durand), estos son aproximadamente 15 concejales".

En este sentido, explicó que, "esto da gobernabilidad y es lo que la gente votó, pese a estos tres años y medio dónde no pudimos trabajar en conjunto. Que haya varios bloques no significa que no respondan al mismo proyecto".

"Emiliano (Durand) llega con 15 concejales propios, la intendenta Romero no llegó con ese número y no se pudo construir el vínculo", continuó para luego referirse a si le gustaría mantener la presidencia: "Sin duda que sí, es importante, lo vengo haciendo, sé cómo hacerlo y tengo la experiencia".

Por último comentó, "creo que va a ser clave entender que tenemos que hacer una transición responsable, transparente y madura sin mezquindades personales. Si no se hace así, los principales perjudicados serían los vecinos".