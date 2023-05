Tras vencer en las elecciones, Franco Hernández quiere planificar “un Tartagal a 10 años”

Escuchando las voces de los protagonistas tras las elecciones provinciales, la redacción de InformateSalta recibió la visita de Franco Hernández Berni, intendente electo de Tartagal, quien tras consagrarse como ganador en los comicios ya comenzó a diagramar la gestión que encarará desde el 10 de diciembre próximo.

Primeramente Berni rescató lo emocionante del momento que está atravesando, rememorando cómo la gente fue sumándose en la campaña a sus propuestas, como así las caravanas y los festejos en la plaza San Martín al conocerse los resultados. “Empezó a sentirse ese clamor no por una persona sino por un equipo, la esperanza de un plan de trabajo”, consideró sobre el apoyo.

En cuanto a los resultados, los tradujo como “un mensaje del vecino que dijo que la gestión actual no le dio respuestas, queremos que se traten estos temas y no otros, los barrios tienen sus propiedades y el vecino entiende que el municipio no los escucha, por eso la crítica constante de no tener diálogo” con la actual intendencia, aseveró.

Es por eso que, de cara a la gestión que asumirá en poco más de medio año, apuntó a un municipio y un presupuesto participativo, con la gente participando en la toma de decisiones de las prioridades, armando un plan de trabajo de hacia dónde irá el municipio. “Nosotros vamos a ir a buscar agua, gestionando la obra con provincia, generando de forma inmediata proyectos productivos para fomentar a los pequeños productores y reactivar la economía, y haciendo una agenda común con los intendentes”, planteó algunos ejes a trabajar de inmediato.

“Queremos una agenda de trabajo concreta y común”

Consultado sobre la transición que se avecina, Berni dijo que es su intención reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz para conocer las proyecciones de cara al presupuesto 2024 y si habrá especial énfasis en la economía familiar, la productividad, la minería, la educación, la salud, etc., “para concretar eso a nivel municipal y poder ir en el mismo lineamiento, con la planificación de un Tartagal a 10 años”.

También habló de acordar una gestión conjunta entre los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. “Entiendo que se viene un cambio rotundo en la dirigencia de la provincia, San Martín debe tener una agenda de trabajo y trabajar mancomunadamente, debemos lograr una línea estratégica”, subrayó para concluir.

“Vamos a armar un buen plan de trabajo, el mejor, trabajar con un municipio de puertas abiertas; vamos a buscar el agua”