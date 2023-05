Cristina Kirchner insistió en que no será candidata: "No voy a ser mascota del poder"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a insistir en redes sociales que no será candidata, tal como adelantó en el 6 de diciembre del año pasado. "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", remarcó.



A través de una carta publicada en su página web, la exmandataria explicó que su decisión de no encabezar una postulación presidencial busca evitar caer "en la trampa a la cual nos quieren llevar" que es "que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial".

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

"No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral", dijo la titular del Senado y, haciendo referencia a los recientes fallos de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan dijo: "Los hechos recientes me han dado la razón".

En esa línea, recordó cuando habló de una proscripción del peronismo y de su figura "no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando". Y añadió: "Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida".

"No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada", dijo y agregó: "Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral".