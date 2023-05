Fingió ir votar y fue a denunciar a su marido: “si me dejás, te mato y me mato”

Un terrible caso de violencia se conoció el día domingo cuando una mujer de 29 años, se hizo presente en horas del mediodía en la Comisaría de la localidad de Coronel Moldes, llorando y en con "una grave crisis nerviosa". En ese momento denunció a su esposo, que la mantenía encerrada, amenazada con matarla y luego suicidarse.

Según lo que pudo averiguar la redacción de HolaSalta Noticias, la mujer lleva una relación de 16 años junto al acusado de 46 años, desde que ella tiene 13 años, conviviendo desde sus 17 años, teniendo dos hijos en común. Ella expuso que siempre sufrió "maltrato psicológico y amenazas de muerte", pero esta vez "fue mucho más violento".

El viernes por la noche, el violento la agredió, la insultó y la denigró, hasta que en un momento sacó el puñal que lleva diariamente para amenazarla, “vos me pones violento, si me dejas te mato y me mato”, impidiendo a que ella salga de la vivienda, "no vas a salir nunca más de la casa".

El domingo de Elecciones Provinciales, ella le preguntó si podía ir a votar, luego de varias horas, cerca del mediodía, la dejó salir ante la insistencia, aprovechando la situación para ir a buscar ayuda a la policía. La victima, estaba muy asustada y advirtió a los oficiales que el sujeto tiene una arma de fuego de 9mm, con la que también la amenazaba constantemente.

La fiscalía interviniente rápidamente autorizó una "requisa en la vivienda", secuestrando el "arma blanca, 14 proyectiles y tres celulares".

La mujer y los niños fueron resguardados y el acusado se encuentra detenido a disposición de la Justicia.