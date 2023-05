Iba al médico y terminó dentro de una obra de bacheo

Las obras de bacheo siguen dando que hablar en la Ciudad y más aún la falta de señalización ya que no solo causan serios inconvenientes a los automovilistas sino que además son causales de muchos accidentes. Sin ir más lejos, recientemente se resolvió un juicio por la muerte de un ex funcionario Municipal que falleció luego de caer en un pozo por bacheo en un barrio de nuestra capital.

Esta mañana un hombre, mayor de edad, circulaba en su Fiat Palio por Adolfo Güemes por la mano izquierda y al pasar la esquina de Alvarado habría sido encerrado por otro vehículo, no dándole tiempo a frenar. Derrapó en un material provocado en la obra y terminó dentro del bacheo.

Afortunadamente, el hombre resultó ileso y sin provocar lesiones a terceros. El auto denota un gran daño en el chasis. En tanto, el conductor en el lugar esperaba la grúa de su seguro para que el rodado sea retirado.

A través de Multivisión el hombre contó lo sucedido. "No había ninguna señal, para colmo del otro lado hay los mismos pozos de la otra mano, pasando la Alvarado para la zona de la Urquiza, al momento que yo venía circulando venía otro coche a la par y entonces yo cuando alcanzo a ver toco los frenos y con el ripio o arena que hay ahí, se derrapó el coche y una vez que caí adentro traté de sacar el coche pero no pude. La luz es escasa, no hay señalización".

Por último el hombre contó que se estaba dirigiendo hasta el Imac en busca de un turno médico.