“Sus dichos desmotivan”, dijo Exeni tras las críticas a Wado de Pedro por ser tartamudo

El diputado provincial Omar Exeni, a lo largo de su vida política ha abogado por la igualdad de oportunidades y busca que los más chicos crezcan sabiendo que todo es posible.

Luego de los dichos del periodista Gabriel Levinas en un medio nacional, el legislador comentó a InformateSalta: “Teniendo cualquier tipo de disfluencia, podés ser empresario, diputado, senador, gobernador lo que vos quieras. Estamos haciendo un trabajo enorme de que se puede y se lo mostramos con el ejemplo, que venga un tipo como este a decir eso desmotiva y desilusiona”.

Se debe recordar que Levinas mientras analizaba el escenario electoral afirmó que “la sociedad no está preparada para tener un presidente con tartamudez” en referencia a “Wado” de Pedro. “Es una vergüenza que estemos en el 2023 y un periodista diga semejante barbaridad”, respondió.

“Te das cuenta que no importa el partido que sea, ni la bandera política, criticar porque no te guste algún gobierno o alguna persona porque tenga tartamudez caes muy bajo personalmente. Es algo que habla de él y del odio que tiene”.

El legislador salteño enfatizó en que sería interesante que explique “porque no podría tener un cargo”.

En este sentido, criticó que en lugar de discutir “ideas, propuestas, como podemos hacer para mejorar este país, como podemos bajar la inflación, mejorar la seguridad o la educación” se discutan estas cosas sobre un político.

En su experiencia personal, “cuando nos hacen bullying o nos molestan con este tipo de cosas si nos molesta, es una disfluencia que la llevamos todo el día y tratamos de hacer lo mejor posible para poder hablar, comunicarnos, al salir con un medio o ir a una charla es una superación enorme”.

“Decir estas cosas me parece una falta de respeto total. Hace quedar mal a sus compañeros por decir eso, se tiene que arrepentir, todos cometemos errores. En un momento de calentura a veces decimos barbaridades y hay que saber pedir disculpas”, apuntó al repasar los dichos de Levinas.

“Es importante saber que no se lo estás diciendo a Wado de Pedro, si no a 14.000 chicos salteños que son el 1% de la población que tiene tartamudez. Estás tirando abajo a muchos chicos porque no les das la esperanza de que en la vida se puede”.

“Estás desanimando a muchos chicos que quieren salir adelante"

En la misma línea sentenció: “Estás desanimando a muchos chicos que quieren salir adelante. No estas criticando a Wado de Pedro ni a Omar Exeni porque nos aceptamos como somos, lo que estas logrando es que los chicos que están encerrados en su cuarto, que no salen y tienen depresión por esta disfluencia a ellos los estás criticando y desanimando”.