El drama de una abuela: tiene 74 años, su hija la echó y duerme en la calle hace 15 días

Carmen, una abuela salteña de 74 años, vive un desesperante momento luego que su hija la echara del departamento que alquilan y comparten en el barrio Ampliación Bancario. Desde hace 15 días que pasa las noches donde puede.

La mujer contó a Todo Salta Noticias que denunció a su nieta por haberle robado $165.000, razón por la que su hija se enojó y dejó de recibirla en la vivienda. “Yo había pedido un préstamo para hacerle el cumpleaños de 15. Mi nieta era la única que sabía donde yo tenía el dinero. Un día vengo y la encuentro comiendo papas fritas de la bolsa más grande, al otro día lo mismo y ahí me di cuenta de preguntarle de donde había sacado la plata y la niña me dijo que se la dio su mamá. Si su mamá no tiene ni para darles de comer”, dijo.

Entre lágrimas, lamentó el trato, el maltrato físico y psicológico que recibe de su familia cuando ella recibió a sus nietas cuando nacieron y las crío toda la vida. Además, tiene dos hijos varones que no se acuerdan de ella.

“Ese es el pago que yo recibo, pero no importa porque Dios siempre se acuerda de mí, que es lo más importante para mí. Tengo hijos de la vida y nietos de la vida, tengo millones de nietos por acá. Me duele haber traído al mundo una hija tan mala, tan perversa. Es algo increíble las cosas que me dijo”, expresó.

“Hoy estoy acá, otro día en la Terminal, en el Hospital San Bernardo, en la bomba de agua”

En este sentido, detalló que su hija vivió toda la vida con ella, que es ella la que paga el alquiler y trabajó toda la vida para para mantenerla. “Dejé de trabajar porque no podía seguir habiendo trabajado 27 años como enfermera, seguir trabajando para ella. Cuando yo era la esclava de la casa, limpiaba, lavaba, cocinaba, yo estaba bien. Cuando yo dije basta de ser sirvienta de mi hija, ahí comenzaron los problemas. Recibía maltrato psicológico y físico, todo. Mi hija me golpeaba”, manifestó.

No es la primera vez

Durante la entrevista, la abuela estaba acompañada de vecinas de la zona que la ayudan en lo que pueden. Una de ellas contó que es la segunda vez que la echan de la casa y la primera vez ella la recibió en su casa por tres meses. Además, detalló una serie de episodios en la que la mujer recibió destrato por parte de su hija.

Los vecinos aseguraron que de Adultos Mayores le ofrecen donde quedarse solo por 2 días hasta que la justicia intervenga. Con varias denuncias, piden el desalojo de la hija para que ella pueda volver al departamento.