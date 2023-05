Un intendente salteño quiere cobrar casi medio millón por mes

Juan Domingo Aguirre, intendente de la localidad de Joaquín Víctor González, a través del presupuesto 2023 pide aumentar el sueldo tanto de él como el de los concejales en un 100%. Hoy esto se votará y hay mucho malestar por parte de algunos ediles y por supuesto, de los vecinos.

El concejal Juan Martín Carmona, contó que junto a la contadora Macarena Navarro, también concejal, han sacado un dictamen por minoría donde rechazan enérgicamente lo pedido. “Esto teniendo en cuenta que este intendente está destituido, tiene juicio político, desde el año 2017 no rinde cuentas, entre otras irregularidades”, dijo.

Explicó que hay otro dictamen por mayoría, que son 4 concejales los firmantes. “Dos de ellos son los que más faltaron al Concejo, y los otros dos, firmaron para que destituyan al Intendente. Vemos una incoherencia total”, afirmó.

Con el pedido, informó que el sueldo del intendente se iría a casi $500.000 y el de los concejales, que actualmente cobran $120.000, alcanzaría los $240.000.

Al ver estos números, la indignación crece: “está claro que al intendente no le interesa el pueblo, solo enriquecerse. Hay muchas irregularidades, no se ven obras, hay empleados que viven con 10 mil pesos, no es justo”, dijo por Multivisión Carmona. “Vamos a ver qué dicen los concejales hoy", concluyó.