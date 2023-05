Caso Jimena Salas: Una a una las irregularidades que denuncia la mamá de los imputados

La Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, prorrogó por cuatro meses más la investigación del femicidio de Jimena Salas. Mientras tanto, la madre de los tres imputados, Ana María Simón, realizó una protesta en la Ciudad Judicial para denunciar presuntas irregularidades en la causa y reclamar justicia por sus hijos, asegurando que son inocentes.

"Desde el 20 de septiembre del año pasado mis tres hijos Damián, Guillermo, Javier Nicolás, están privados injustamente de su libertad", dijo Ana María Simón en el marco de la protesta que realizó el miércoles en la Ciudad Judicial.

El caniche

El abogado querellante Pedro Arancibia reveló en una entrevista en Radio Nacional, que detalles de fotografías que sacaron tienen coincidencias con otra imagen que publicó en redes sociales la novia de Javier Saavedra tiempo antes del femicidio. Estas fotografías demostrarían que el caniche que se exhibió como perdido era en realidad de Saavedra o de su entorno.

Sobre esto, Simón dijo que "es un papelón acusar a tres personas por un perro caniche toy, que vos ves un perro de la misma raza y son exactamente iguales".

La mujer dijo que desde la Fiscalía tampoco se ha llamado a la vecina que tomó una foto de quien podría resultar el asesino de Salas y que vio su rostro. "Nunca llamaron a esta vecina que una semana antes tomó la foto del supuesto asesino. Nunca la llamaron a declarar", expresó y denunció que en el proceso hay "muchas irregularidades".

Los autos

El querellante sostiene que hay otras evidencias. Después de la detención de los hermanos Saavedra, explicó que por decisión del procurador general Pedro García Castiella "volvió a operar un grupo de investigación" que estuvo al principio de la causa y al que se sumaron otros investigadores.

Este grupo llegó a los acusados porque supuestamente tenían información referida que "se dedicaban al trabajo delictivo" pero "nunca los habían detenido".

Cuando fueron a su domicilio, encontraron "dos vehículos" que "son exactamente de las características que se vieron en los primeros tiempos de la investigación", señaló el abogado querellante.

"Cuando mis hijos estaban reconociendo las fotografías de los supuestos autos, la propia fiscal Poma, le dijo a mi hijo, 'no, no tienen nada que ver'. Hace siete meses tienen los autos estacionados, ¿qué, no se han dado cuenta que no tienen nada que ver?", cuestionó Simón. La mujer aseguró que las características de los vehículos "no coinciden con los tomados por las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de Jimena Salas", ni en el "modelo ni color".

Los GPS

"En el allanamiento se adueñaron de todos los celulares, no solamente de mi hijo sino los de toda la familia. Que digan qué han encontrado en los celulares", manifestó Simón.

En el marco de la investigación se solicitó un rastreo satelital por Google Maps. "El GPS de los celulares de mis hijos (los ubica) a kilómetros de distancia del lugar de los hechos", aseguró la madre. Además, dijo que esa prueba ya fue presentada por sus defensores y las fotos de los lugares donde el GPS señala que estuvo cada uno de los acusados, y sostuvo que es un dato imposible de modificar, y recriminó: "A las pruebas fehacientes que tienen que ver no las ven".

La madre indicó que el día y horario en que fue asesinada Salas, su hijo Javier estuvo en el barrio Floresta organizando un festival. "Hay fotos donde él está acomodando sillas, escenarios. El GPS determina que al mediodía fue a la casa a almorzar, (indica) la hora, el día, el lugar. Estuvo el celular de mi hijo en casa, por ende, mi hijo en casa. Después de comer se traslada a la plaza del barrio Belgrano a hacer pasear a Bonis, que dicen que es la perrita del asesino. En ese momento le manda el video a la exnovia, estando él en la plaza, eso está presentado. El GPS lo vuelve a situar en Floresta para terminar de organizar el festival", detalló.

Por otro lado, indicó que su otro hijo, Adrián Guillermo. estuvo trabajando todo el día en Aguas del Norte, y que presentó la planilla de asistencia al trabajo de esa fecha como prueba, que entró a trabajar a las 6 de la mañana y salió de noche.