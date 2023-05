Habló la mamá del acusado del femicidio de Jimena Salas: “Se metieron con la persona más buena del mundo”

El crimen de Jimena Salas sigue sin resolverse, sin embargo, 3 hermanos, de apellido Saavedra, están acusados y esperan ser juzgados. Ana Simón, la madre de los imputados insistió con su inocencia y apuntó contra el ADN practicado a Javier, conocido como “Chino” y el más complicado en la causa.

“No hay absolutamente ninguna prueba fehaciente que los incrimine. Nosotros, cuando se tomaron las muestras de ADN, hemos contratado a una perito de parte, la doctora Alejandra Visich. Yo sé que el ADN de mi hijo nunca pudo ser compatible. La señora Alejandra Visich, con toda su experiencia, su trayectoria, no sé que habrá hecho que no vio donde estaba el error con esa ADN. Yo públicamente denuncio que la doctora que tenía que cumplir con su trabajo, explicando donde podía estar el error, lamentablemente no lo hizo”, dijo la mujer a Canal 4.

En este sentido, aseguró tener “miles de pruebas” de que sus hijos son inocentes y subrayó que todo indica que van por Javier. “Se han metido con la persona más buena del mundo, no saben el tremendo error que están cometiendo. No la conocía, no tiene ningún punto de conexión”, expresó.

En relación al perrito que habrían usado como señuelo para atacar a la víctima, manifestó que podría haber sido cualquier animal. “Siempre van por las mismas pruebas, hablan de autos. Hace 7 meses tienen los autos secuestrados. Ya se han dado cuenta que no son los autos secuestrados, no es nuestro perrito. Empezando por un perrito de la raza Caniche Toy, si usted pone a 10, no va a diferenciar uno de otro, al ser de la misma raza, son todos iguales”, indicó.

Finalmente, cuestionó que no se les permite presentar una contraprueba de la prueba de ADN. “Pasó por 4 Juzgados el pedido. Pedimos por favor una contraprueba más de ADN y todo esto se cae a pedazos. Si están tan seguros, por qué no nos autorizan una contraprueba”, aseveró.